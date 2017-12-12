 Beşiktaş, Avrupa'daki 8. maçına çıkıyor – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Beşiktaş, Avrupa'daki 8. maçına çıkıyor

    Beşiktaş, Avrupa'daki 8. maçına çıkıyor

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. maçında yarın İtalya'nın Sidigas Avellino takımına konuk olacak.

    İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.30'da Avellino kentindeki Palazzetto Dello Sport Del Mauro'da oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, D Grubu'ndaki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grubunda 3 galibiyet elde edebilen ve 4 maçı mağlup tamamlayan Sidigas Avellino ise 4. sırada yer alıyor.

    , gruptaki tek yenilgisini, ilk haftada yarınki rakibi Sidigas Avellino karşısında, 86-80'lik skorla almıştı.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:59
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