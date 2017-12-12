Beşiktaş, Avrupa'daki 8. maçına çıkıyor
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. maçında yarın İtalya'nın Sidigas Avellino takımına konuk olacak.
İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.30'da Avellino kentindeki Palazzetto Dello Sport Del Mauro'da oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, D Grubu'ndaki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grubunda 3 galibiyet elde edebilen ve 4 maçı mağlup tamamlayan Sidigas Avellino ise 4. sırada yer alıyor.
Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki tek yenilgisini, ilk haftada yarınki rakibi Sidigas Avellino karşısında, 86-80'lik skorla almıştı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:59
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Antalyaspor’da istifa depremi!
Toplam 3
Yorum
Eren takım dibe vurdu aslında bu adamlara hapis cezası verecen takımı kullandı reklamını yaptı takım battı öyle kolaymı istifa etmek Allahtan bul
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Güzel kura çektik
Toplam 2
Yorum
karakartal Erken ötmüş; güzel kuramı kötü kuramı çektiler almanlara göstereceğiz.
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Antalyaspor’da istifa depremi!
Toplam 3
Yorum
mERT takımı batırdın suç sende değil senin gibi birini başkan yapanda diğer takımlarla aramızı bozdun inş bidaha takımın etrafında bile olma
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