Beşiktaş, Avrupa'daki 8. maçına çıkıyor

İki takım arasındaki karşılaşma, TSİ 22.30'da Avellino kentindeki Palazzetto Dello Sport Del Mauro'da oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, D Grubu'ndaki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Grubunda 3 galibiyet elde edebilen ve 4 maçı mağlup tamamlayan Sidigas Avellino ise 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki tek yenilgisini, ilk haftada yarınki rakibi Sidigas Avellino karşısında, 86-80'lik skorla almıştı.