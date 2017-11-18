 Potada heyecana devam – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Potada heyecana devam

    Potada heyecana devam

    Basketbol erkeklerde 7, kadınlarda 6. hafta maçları bugün başlayacak

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 7, Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi'ne ise 6. hafta maçlarıyla devam edilecek. Program: BUGÜN: 13.00 Beşiktaş SJ-İstabul BB, 15.15 Trabzon-G.Saray Odeabank, 17.00 Sakarya BB-Darüşşafaka, 20.15 Büyükçekmece- Karşıyaka. KADINLA R: 13.00 Bornova Beckerspor-Adana ASKİ, 14.00 Çukurova Basketbol- Canik Belediyespor, 14.00 BOTAŞ-AGÜ, 16.00 İstanbul Üni-Mersin BB, 17.00 Yakın Doğu Üni-Fenerbahçe, 17.00 Beşiktaş-Ormanspor
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:59
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