Real Madrid'den Unicaja Malaga'ya fark
Basketbol THY Avrupa Ligi 8. haftasında Real Madrid kendi sahasında, Unicaja Malaga'yı 89-57 yendi.
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 19–12 Real Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi de 40-27 Real Madrid önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 62-38 önde kapatarak müsabakadan 89-57 galip ayrıldı.
Karşılaşmada, en skorer isim 17 sayı atan Real Madridli Jaycee Carroll oldu.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
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Dursun Özbek'ten Arda Turan açıklaması!
Toplam 3
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Aslan AMAN ISLER IYI GIDERKEN YANLIS YAPMA ARDA KENDINE OYNAYABILECEGI BIR TAKIM BULSUN ONU SEVIYORUZ AMA UZAKTAN
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Toplam 3
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ahmet Volkan gereksiz bir topçu. Artık bıraksın.
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