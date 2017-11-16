 Real Madrid'den Unicaja Malaga'ya fark – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Real Madrid'den Unicaja Malaga'ya fark

    Real Madrid'den Unicaja Malaga'ya fark

    Basketbol THY Avrupa Ligi 8. haftasında Real Madrid kendi sahasında, Unicaja Malaga'yı 89-57 yendi.

    Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmada ilk periyot 19–12 Real Madrid üstünlüğü ile sonuçlanırken, devreyi de 40-27 Real Madrid önde kapattı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğine baskılı savunma ile başlayan Real Madrid, bu periyodu 62-38 önde kapatarak müsabakadan 89-57 galip ayrıldı.

    Karşılaşmada, en skorer isim 17 sayı atan Real Madridli Jaycee Carroll oldu.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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