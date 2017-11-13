Vesely'den imalı paylaşım
Fenerbahçe Doğuş'un yıldız ismi Vesely'den Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanan Darüşşafaka maçı sonrası çok konuşulacak paylaşım geldi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Darüşşafaka – Fenerbahçe Doğuş arasında oynanan maça damga vuran pozisyonun aktörlerinden Jan Vesely çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Sarı-Lacivertli basketbolcu, Instagram hesabında paylaştığı hikayede Daçkalı oyuncu Doğuş Özdemiroğlu ile aralarında yaşanan pozisyonu judo sporuna benzetti. Fenerbahçe Doğuş'un yıldız ismi Vesely'nin yaptığı bu hareket kendisine pahalıya patlarken hakemler Çek pivotu oyundan attı. Fenerbahçe taraftarları ve takımı karara büyük tepki gösterirken olay sonrasında sarı-lacivertli oyuncular iyice ateşlendi. Son bölümü büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı ev sahibi Darüşşafaka 84-78'lik skorla kazanmayı bildi. Çek oyuncu, ayrıca bir anket yaparak takipçilerinin de aynı şeyi düşünüp düşünmediğini sordu.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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Size karşı mahcubum
Toplam 3
Yorum
adalet 3 ayda 25 milyon taraftar ne oldu.
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Yorum
İLHAM AZERİ ARDA, GALATASARAY*I SEVİYORSAN, GELME, NOLUR....G E L M E !!!
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 5
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istifatör haklısın ligin kaderiyle oynamış cüneyt çakıra 4. yıldızımızı gasp eden özgür yankayaya düdük astırtamayan fenere başkan olamaz olmamalı.
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