Anadolu Efes, Yeşilgiresun'u devirdi
Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 97-93 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 97-93 yendi.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 5. galibiyetini alırken, Yeşilgiresun Belediyespor 4. kez yenildi.
Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Yeşilgiresun Belediyespor, Boynton ve James'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 4-14. Çabuk toparlanan Anadolu Efes, Ledo-McCollum ikilisinin ürettiği sayılarla 8. dakikada 14-14 eşitliği yakaladı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, ilk çeyrek 22-22 beraberlikle tamamlandı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ikinci periyodunda, iki takım da sert savunma yaptı ve 16. dakikada eşitlik bozulmadı: 32-32. Çeyreğin kalan bölümü de karşılıklı sayılarla geçilirken Giresun temsilcisi Gagic'in son saniyede bulduğu basketle soyunma odasına 44-43 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Motum ve McCollum'un basketleriyle 25. dakikayı 59-53 üstün geçti. Yeşilgiresun Belediyespor Enes Berkay Taşkıran ile farkı kapatsa da ev sahibi ekip son çeyreğe 72-71 üstün girdi.
İki takımın da birbirine skor üstünlüğü kurmakta zorlandığı son çeyrekte Anadolu Efes, Stimac, McCollum ve Ledo'nun basketleriyle salondan 97-93 galip ayrıldı.
Bu arada karşılaşma öncesi geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden basketbolun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp için saygı duruşunda bulunuldu.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:02
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Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
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Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
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