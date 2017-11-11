 Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık

    Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ta Amerikalı pivot oyuncusu ile yollar ayrıldı.

    Ayrılığı ilk olarak Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Demir İnşaat Büyükçekmece maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklarken, daha sonra sarı-kırmızılı kulüpten de resmi açıklama yapıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı pivot ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti" denildi.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:10
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