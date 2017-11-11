Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ta Amerikalı pivot oyuncusu Rakeem Christmas ile yollar ayrıldı.
Ayrılığı ilk olarak Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Demir İnşaat Büyükçekmece maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklarken, daha sonra sarı-kırmızılı kulüpten de resmi açıklama yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti" denildi.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:10
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Toplam 3
Yorum
Aslan BUNLAR YANLIS KIYASLAMALAR ! HELE NEYMAR'LA ALLAH AKIL FIKIR VERSIN KIYASLAYANA
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Aslan YASIN COK KALITELI BIR FORVET AMA SON HAMLELERINI DOGRU YAPAMIYOR ZATEN YAPSA B.DORTMUNTDAN TÜRKIYEYE DEGIL REAL MADRIT'E GIDERDI
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Aslan BU KADAR SISTEM KARMASASINA TAKILMA OYUN ICINDE POZISYONA VE RAKIBE HATTA SKORA GÖRE HERSEY KARISIR HERKES HERYERDE OYNAYABILMELI
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