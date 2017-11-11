Galatasaray OB'de sürpriz ayrılık

Ayrılığı ilk olarak Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, Demir İnşaat Büyükçekmece maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklarken, daha sonra sarı-kırmızılı kulüpten de resmi açıklama yapıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, 2017/2018 sezonu başında transfer ettiği Amerikalı pivot Rakeem Christmas ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti" denildi.