Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne A Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarından dolayı ara verilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Trabzonspor (Karataş Şahinbey)

15.15 Banvit-TOFAŞ (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sinan Erdem)

20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Sakarya)

12 Kasım Pazar:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Muratbey Uşak (Cebeci)

15.15 Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor (Sinan Erdem)

17.00 Darüşşafaka-Fenerbahçe Doğuş (Volkswagen Arena)

19.30 Pınar Karşıyaka-Eskişehir Basket (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-İstanbulspor Beylikdüzü (Sait Zarifoğlu)

Yarın:

15.00 Bakırköy Basket-Bursaspor Durmazlar (Ahmet Cömert)

16.00 Karesispor-Selçuklu Belediyespor (Kurtdereli)

16.30 Yalova Group Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Antalyaspor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Düzce Belediyespor-Petkimspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Afyonkarahisar Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Akhisar Belediyesi)