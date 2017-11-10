Basketbol'da haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne A Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarından dolayı ara verilirken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-Trabzonspor (Karataş Şahinbey)
15.15 Banvit-TOFAŞ (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Galatasaray Odeabank-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sinan Erdem)
20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Sakarya)
12 Kasım Pazar:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Muratbey Uşak (Cebeci)
15.15 Anadolu Efes-Yeşilgiresun Belediyespor (Sinan Erdem)
17.00 Darüşşafaka-Fenerbahçe Doğuş (Volkswagen Arena)
19.30 Pınar Karşıyaka-Eskişehir Basket (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-İstanbulspor Beylikdüzü (Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 Bakırköy Basket-Bursaspor Durmazlar (Ahmet Cömert)
16.00 Karesispor-Selçuklu Belediyespor (Kurtdereli)
16.30 Yalova Group Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Yalova 90. Yıl)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Antalyaspor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-Petkimspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Akhisar Belediyesi)
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:08
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Gökhan Gönül'den Fenerbahçe yorumu: Son dakika golleri olmasa...
Toplam 3
Yorum
UZMAN ANALİST FENER CİMBOM MAÇINDA CÜNEYT ÇAKIR BUZ GİBİ GOLÜ VERMEDİ DENAYERİ BUZ GİBİ KIRMIZIYLA ATMADI O SAATTEN İTİBAREN LİGİN KADERİ DEĞİŞTİ. KIRILMA
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Arda’nın forması Çalhanoğlu’nda
Toplam 2
Yorum
hagi10 aynı tip 3 adam beraber oynarsa takım ileri gidemez tabi. hakan ,oğuzhan,yusuf yazıcı 3 ü bir arada oynayamaz bu 3 ünden sadece biri oynamal
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Gökhan Gönül'den Fenerbahçe yorumu: Son dakika golleri olmasa...
Toplam 3
Yorum
GEMÇ FB Lİ 1907 HAKLISIN GÖKHAN AMA. JOHSENİN BUZ GİBİ GOLÜNÜ, DENAYERİN BUZ GİBİ KIRMIZI KARTINI, GÖZTEPE MAÇINDA ALPERİ BİÇEN OYUNCUYU ATMAYANLAR UTANSIN.
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