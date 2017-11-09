 Mehmet Baturalp vefat etti – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    vefat etti

    Mehmet Baturalp vefat etti

    Türk basketbolunun efsane isimlerinden hayatını kaybetti.

    'nin eski kaptanı, Milli Takım'ın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...

    Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden , son olarak kalp ritminin bozulmasında dolayı tedavi görüyordu...

    TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    "Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

    1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp'in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.

    Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz."

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:57
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