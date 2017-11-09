Mehmet Baturalp vefat etti
Türk basketbolunun efsane isimlerinden Mehmet Baturalp hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin eski kaptanı, Milli Takım'ın unutulmaz antrenörü Mehmet Baturalp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti...
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp, son olarak kalp ritminin bozulmasında dolayı tedavi görüyordu...
TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
"Basketbolumuzun duayen isimlerimizden, Mehmet Baturalp'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
1936 doğumlu olan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörlerinden Mehmet Baturalp'in cenazesiyle ilgili bilgiler, daha sonra açıklanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz."
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:57
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''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 1
Yorum
Umut Mümkünse gelmesin çalışsın çalışsın çoook çalışsın avrupada kalsın... ;)
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Hakan Balta'ya talip var!
Toplam 1
Yorum
calbekemanci kim ne derse desin bu adama bu klupte jubile yaptırılmalı bülent hakan ergün bunların hakkı yendi bu adama yapmayın bari
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Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 4
Yorum
Pence futbol bilgisiyle ve zekasiyla biraktiktan sonra da kulüpte tutulmasi gereken birisi.Teknik heyet olabilir veya scout ekibinin basi
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