Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Eskişehir Basket , oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla adından sıkça söz ettiriyor. Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan Eskişehir temsilcisi, Tofaş ve Fenerbahçe Doğuş'un ardından ligde üçüncü sırada yer alıyor. Kendi evinde Anadolu Efes'e son saniyelerde yediği basketle yenilen Siyah Kırmızılı ekip, başarılı grafikleri ile de dikkat çekiyor.Takımın genel durumunu değerlendiren Eskişehir Basket Takım Menajeri Özgün Önver, takım olmanın önemine değindi. Lige alışmalarının önemli olduğunu belirten Önver, "Sene başındaki açıklamalarımızda bizim için ilk etapta önemli olanın takım olmak olduğunu hep söylemiştik. Yeni çıktığımız bir lig. İlk olarak lige alışmak önemliydi. İlk 5 haftaya baktığımızda tabiî ki mutluluk verici bir tablomuz var. Ama biz haddimizi de biliyoruz. Daha çok çalışmamız gerektiğinin de farkındayız. Koçumuz da her seferinde bunu söylüyor. Bazı maçları zor da olsa kazanmayı bildik. Ama koçun da her basın toplantısında dile getirdiği gibi daha çok eksiğimiz var. Kazanmak bazen bu eksiklerin üzerini örtüyor. Daha fazla çalışarak eksiklerimizi kapatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.Ligde son hafta oynadıkları Galatasaray mücadelesini kazanmalarının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Eskişehir Basket Takım Menajeri Önver, bu hafta mücadele edecekleri Pınar Karşıyaka mücadelesiyle alakalı da şunları dile getirdi:"Galatasaray öncelikle çok ciddi bir takım. Bizim hedefimiz sahamızda, seyircimizin önünde maksimum maç kazanıp bunu avantaja çevirmek. Galatasaray maçı da onlardan biriydi. Galatasaray'ın Avrupa Kupası oynaması ve yorgunluğunu göz önüne aldığımız zaman bizim için güzel geçen bir maç oldu. Kazandık ve kazandığımız için mutluyuz. Ben şöyle düşünüyorum. Karşıyaka da mutlaka bizim gibi düşünüyordur ve kendi sahasında maç kaybetmek istemiyordur. Kendi evlerinde Anadolu Efes'i yendiler biliyorsunuz. Çok ciddi bir seyirci kitleleri var. Karşıyaka'nın kendi sahasındaki gücünün farkındayız. Fakat biz de sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu oynamaya ve kazanmaya çalışacağız. Biraz önce de dediğim gibi her rakibimize olduğu gibi Karşıyaka'ya da son derece saygı duyuyoruz ve her maç olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak için elimizden gelen maksimumu vermek istiyoruz."