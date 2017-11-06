 Eskişehir Basket’te Karşıyaka hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    ’te Karşıyaka hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/eskisehir-basket?id=0d070b94-9e37-4e52-a83d-f2f5a72a4602" class="" rel="tag">Eskişehir Basket</a>’te Karşıyaka hazırlıkları sürüyor

    , ligin 6. haftasında karşı karşıya geleceği Pınar Karşıyaka maçının hazırlıkları sürdürüyor.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 3. sırada yer alan , 6. hafta maçında 12 Kasım günü saat 19.30'da Pınar Karşıyaka'nın konuğu olacak. Siyah-kırmızılı ekip zorlu maçın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

    TAM KADRO ÇALIŞTI
    Geride bıraktığımız hafta sonu dolu tribünler önünde Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup ederek ligde 4. galibiyetini elde eden , 6. haftada ligin bir diğer zorlu takımı Pınar Karşıyaka'nın konuğu olacak. Siyah-kırmızılı ekip zorlu maçın hazırlıklarına Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda devam ediyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top çalışmasıyla devam etti. Gruplar halinde dış atış çalışan siyah-kırmızılılar, antrenmanı bu şekilde noktaladı. Çalışmada tam kadro olan ekip, Karşıyaka maçında eksiksiz mücadele edecek.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:01
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