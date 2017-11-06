Eskişehir Basket’te Karşıyaka hazırlıkları sürüyor
Eskişehir Basket, ligin 6. haftasında karşı karşıya geleceği Pınar Karşıyaka maçının hazırlıkları sürdürüyor.
TAM KADRO ÇALIŞTI
Geride bıraktığımız hafta sonu dolu tribünler önünde Galatasaray Odeabank'ı 70-64 mağlup ederek ligde 4. galibiyetini elde eden Eskişehir Basket, 6. haftada ligin bir diğer zorlu takımı Pınar Karşıyaka'nın konuğu olacak. Siyah-kırmızılı ekip zorlu maçın hazırlıklarına Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda devam ediyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top çalışmasıyla devam etti. Gruplar halinde dış atış çalışan siyah-kırmızılılar, antrenmanı bu şekilde noktaladı. Çalışmada tam kadro olan ekip, Karşıyaka maçında eksiksiz mücadele edecek.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:01
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Potada rakip Anadolu Efes
Toplam 1
Yorum
Trabzonsporlu Küme düşmememk en büyük başarı olur bu Basketbol Takımına.
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Yorum
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Fikret Baskan duy sesimizi Kerem i öven arkadasa katiliyorum.Süper is yapar hem de gelcegi cok parlak, muhakkak alinsin.Hatta Come to Besiktas kampanyasi yapalim hemen
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