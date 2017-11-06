Beşiktaş'ın konuğu Aris
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Aris'i konuk edecek.
D Grubu'nda yer alan ve 4 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, grubundaki 4. galibiyetini rakibi karşısında almak için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Gruptaki 4 maçı ikişer galibiyet ve yenilgiyle tamamlayan Aris ise 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş Sompo Japan ile Aris arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:27
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''Benden bu kadar''
Toplam 11
Yorum
BERKE EĞER AZİZ KALSIN KARARI ALIRSA KENDİ İPİNİDE ÇEKER ZATEN GÜVEN KALMAMIŞ KENDİNE O ZAMAN ALİ KOÇ KARŞISINDA ŞANSI 0 KALIR.
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Favoriler Enrique ve Tuchel
Toplam 17
Yorum
Çare Tudor Gibi Hoca Tudor gibi hoca lazım bize. Adam yarış atı gibi takımı koşturuyo. 90 dk enerjileri bitmiyo. Başka bişey yapmıyolar evet ama bizim lige yeter
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Pozitif enerji
Toplam 4
Yorum
Hüsamettin aziz türesin GS gibi büyuk takımlarda başarı elde etmek zordur.sabır cok çalışma sevgi bagi önemlidir tudor bunu basardi .meyvesini toplayacaktır
Beşiktaş'ın konuğu Aris haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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