 Beşiktaş'ın konuğu Aris – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ın konuğu

    Beşiktaş'ın konuğu <a href="/index/aris?id=3b5c0bac-1ab0-4d76-b05e-928631d5338e" class="" rel="tag">Aris</a>

    , FIBA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi 'i konuk edecek.

    D Grubu'nda yer alan ve 4 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, grubundaki 4. galibiyetini rakibi karşısında almak için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Gruptaki 4 maçı ikişer galibiyet ve yenilgiyle tamamlayan ise 3. sırada yer alıyor. ile arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ın konuğu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.