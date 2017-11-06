D Grubu'nda yer alan ve 4 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, grubundaki 4. galibiyetini rakibi karşısında almak için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, 4 maçta aldığı 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider durumda bulunuyor. Gruptaki 4 maçı ikişer galibiyet ve yenilgiyle tamamlayan Aris ise 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş Sompo Japan ile Aris arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak.