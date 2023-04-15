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İstanbulspor 1-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süer Lig'in 29. haftasında İstanbulspor evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Emeka Friday Eze'nin golüyle 1-0 kazandı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 18:04 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 18:10
İstanbulspor 1-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

stanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

60. dakikada İstanbulspor'un golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sağdan ceza sahasına giren Eze'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer'den dönen topu altıpas gerisindeki Emir Kaan Gültekin ağlara gönderdi. Hakem Mert Güzence önce gol kararı verdi. Güzenge, VAR incelemesinden sonra Eze'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

İkinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta takımlar net gol pozisyonu üretmekte zorlandı.

Müsabaka, ev sahibi ekibin ilk yarıda attığı golle 1-0 sona erdi.

Puanını 27'ye yükselten İstanbulspor, 15. sıraya yükselerek düşme hattından kurtuldu. Başakşehir ise 45 puanda kaldı.

İstanbulspor Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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