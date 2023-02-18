Mustafa’yı Paşa kaptı

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK'nin oyuncularına birçok talip çıkmıştı. Bu isimlerden biri de Mustafa Eskihellaç'tı. Başakşehir'le anlaştığı belirtilen 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaşan Kasımpaşa oldu. Gaziantep FK, Günay Güvenç'i de alan İstanbul ekibinin Mustafa'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.



Oyuncuların durumuyla ilgili açıklama da yapan Gaziantep FK, kiralık giden diğer isimleri duyurdu: Alexandru Maxim (Beşiktaş), Lazar Markovic (Trabzonspor), Mustafa Burak Bozan, Ömürcan Artan (Tuzlaspor), Luka Stankovski (Gorica), Furkan Soyalp (Adana Demirspor). Kırmızı-siyahlılar, Ç. Rize'ye imza atan Halil İbrahim'le de karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.