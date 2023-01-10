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Dünya Kupası Başakşehir'e iyi geldi! 4 maçta...

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen ve zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılan Başakşehir'de işler iyi gidiyor. İstanbul temsilcisi, Dünya Kupası sonrası önemli bir ivme yakaladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 12:57
Dünya Kupası Başakşehir'e iyi geldi! 4 maçta...
Medipol Başakşehir, 2022 Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, ara öncesinde 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilmişti.

Başakşehir, Dünya Kupası sonrasında Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak toplam 10 puanı hanesine yazdırdı. Söz konusu müsabakalarda deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1, evinde Antalyaspor'u 2-0, Adana Demirspor ise 2-1'lik skorlarla mağlup eden turuncu-lacivertli takım, tek puan kaydını konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak yaşadı. Başakşehir bu süreçte 10 puanın sahibi oldu.

Dünya Kupası öncesi 4 maçta 1 galibiyet
İstanbul temsilcisi, Dünya Kupası öncesi ise ligde son 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet elde edebilmişti. Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 kaybeden Başakşehir, evinde de Galatasaray'a karşı 7-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşadı. Konuk olduğu Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Emre Belözoğlu'nun takımı, tek galibiyetini Giresunpor'u 3-1 yenerek aldı.

Başakşehir, bu müsabakalarda ağlarında 12 gole engel olamazken, Dünya Kupası sonrası çıktığı 4 maçta ise kalesinde sadece 3 gol gördü.

34 puanla 3. sırada
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 17 mücadelede 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 34 puanla 3. basamakla yer alıyor. İstanbul ekibi, 17 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken, filelerinde de 18 gol gördü.

Turuncu-lacivertlilerde, Danijel Aleksic, Serdar Gürler, Youssouf Ndayishimiye ve Deniz Türüç 4'er golle ligde takımın en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

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