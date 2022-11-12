Emre Belözoğlu Galatasaray maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Galatasaray güçlü ve tarihi olan bir kulüp. Başında çok başarılı bir teknik adam var. Bizim için kolay olmayacak. Oyun planımıza sadık kalarak oynayacağız. 25 maçtır bizim için işler iyi gidiyor, bunu devam ettirmenin arzusuyla sahada olacağız."

"Okan abi benim hayatımdaki en önemli insanlardan birisi. Çocukluğumda da onun hayranıydım. Abi-kardeş ilişkimizin bu kadar derin olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. 3-4 saat program yapsak onun değerini anlatamam sanırım."