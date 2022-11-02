Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Kariyerinde başta Real Madrid ve Arsenal olmak üzere birçok dev kulübün formasını giyen Mesut Özil, Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Kariyerinde başta Real Madrid ve Arsenal olmak üzere birçok dev kulübün formasını giyen Mesut Özil, Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki kariyeri istediği gibi ilerlemedi.
Geçtiğimiz sezon dönemin teknik direktörü İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki oyuncu, sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus tarafından da takımda düşünülmeyince Fenerbahçe'den ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Mesut, Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yaşadığı bel sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan ve sadece 4 maçta 66 dakika süre alan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına konuştu.
Tribal Football'a konuşan Söğüt; Mesut Özil'in Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer olma ihtimaline ilişkin konuştu.
Erkut Söğüt'ün açıklamaları şu şekilde:
"MESUT AUBAMEYANG GİBİ DEĞİL"
"Mesut, asla başka bir İngiliz kulübü için oynamaz. Aubameyang gibi değildir"
"FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR"
"Mesut, başarılı bir ameliyat geçirdi. Tamamen iyileşince tekrar sahalara geri dönecek. Futbolu bırakmayı düşünmüyor. Bunu defalarca söyledi"
"BUKAYO SAKA İLE KARDEŞLİK İLİŞKİSİ VAR"
"Mesut Özil, Arsenal'den birçok oyuncuyla hala görüşmelerini sürdürüyor. Bukayo Saka ile ayrıca çok özel bir kardeşlik ilişkisi var"
"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA OYNAMAZ"
"Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olurken durumu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir büyük takım için oynamaz. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giymez"
MESUT ÖZİL KİMDİR?
15 Ekim 1988'de Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Gelsenkirchen altyapısında başladı.
Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi.
Türk asıllı futbolcu, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı.
Orta sahada on numara mevkisinde forma giyen Mesut Özil, Başakşehir'le 2023'e kadar sözleşme imzaladı.
Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Mesut Özil'in güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...