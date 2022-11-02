Haberler Başakşehir Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Medipol Başakşehir'le sözleşme imzalayan Mesut Özil'in menajeri, oyuncunun geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 11:25
Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Kariyerinde başta Real Madrid ve Arsenal olmak üzere birçok dev kulübün formasını giyen Mesut Özil, Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki kariyeri istediği gibi ilerlemedi.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezon dönemin teknik direktörü İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki oyuncu, sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus tarafından da takımda düşünülmeyince Fenerbahçe'den ayrılmıştı.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Mesut, Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Yaşadığı bel sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan ve sadece 4 maçta 66 dakika süre alan Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına konuştu.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Tribal Football'a konuşan Söğüt; Mesut Özil'in Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'a transfer olma ihtimaline ilişkin konuştu.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Erkut Söğüt'ün açıklamaları şu şekilde:

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

"MESUT AUBAMEYANG GİBİ DEĞİL"

"Mesut, asla başka bir İngiliz kulübü için oynamaz. Aubameyang gibi değildir"

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

"FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

"Mesut, başarılı bir ameliyat geçirdi. Tamamen iyileşince tekrar sahalara geri dönecek. Futbolu bırakmayı düşünmüyor. Bunu defalarca söyledi"

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

"BUKAYO SAKA İLE KARDEŞLİK İLİŞKİSİ VAR"

"Mesut Özil, Arsenal'den birçok oyuncuyla hala görüşmelerini sürdürüyor. Bukayo Saka ile ayrıca çok özel bir kardeşlik ilişkisi var"

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

"BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA OYNAMAZ"

"Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olurken durumu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir büyük takım için oynamaz. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giymez"

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

MESUT ÖZİL KİMDİR?

15 Ekim 1988'de Almanya'da dünyaya geldi.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Profesyonel futbol kariyerine Gelsenkirchen altyapısında başladı.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Türk asıllı futbolcu, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Orta sahada on numara mevkisinde forma giyen Mesut Özil, Başakşehir'le 2023'e kadar sözleşme imzaladı.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Yıldız futbolcu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

Mesut Özil'in menajerinden flaş transfer açıklaması!

Mesut Özil'in güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon euro...

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