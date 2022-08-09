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Dört dörtlük Şehir!

Başakşehir, K.Paşa’yı 4-0’la geçti. Szysz, 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Breidablik’i 2 golle yıkan Aleksic, derbide de boş geçmedi. Chouiar ve Deniz (P) skoru ilan etti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 06:50
Dört dörtlük Şehir!

Başakşehir, Konferans Ligi'nde 3-1'lik Breidablik zaferinin ardından Süper Lig'e de galibiyetle başladı. İstanbul derbisinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Şehir, Szysz'in asistinde, Breidablik'e 2 gol atan formunun zirvesindeki Aleksic'le öne geçti. 38'de bu sefer ilk golün hazırlayıcısı olan Polonyalı Szysz, Chouiar'ın direkten dönen füzesini ağlarla buluşturup, ilk devrenin skorunu belirledi: 2-0.

CHOUİAR AFFETMEDİ
İkinci yarıda da Kasımpaşa karşısında üstün oyununu sürdüren turuncu- lacivertliler, ilk yarıda direğe takılan Chouiar'ın bu sefer kafa vuruşunu 74'te ağlarla buluşturmasıyla farkı üçe çıkardı: 3-0. Golün hemen ardından Deniz Türüç, Petretta ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı da kullanan Deniz Türüç, fileleri havalandırdı ve İstanbul derbisinde Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetini ilan etti.

OKAKA'NIN YERİNDE SZYSZ ŞOV
Başakşehir'in Polonya'da Z.Lubin'den aldığı Szysz, turuncu-lacivertlilerle ilk lig maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. 24 yaşındaki sağ açık, Okaka'nın yerine forvette görev aldı. Genç futbolcu, Konferans Ligi'nde İstanbul'da 1-1 biten M.Netanya maçında da golü atan isim olmuştu.

BELÖZOĞLU'NDAN 6 DEĞİŞİKLİK
Başakşehir hocası Emre Belözoğlu, Breidablik maçına göre 6 değişiklik yaptı. Şener, Hasan Ali, Biglia, Deniz, Ömer Ali ve Okaka'nın yerine, Epureanu, Serdar, Szysz, Mahmut, Lima ve Çaiçara'ya ilk 11'de şans verdi.

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