Breidablik 1-3 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Başakşehir, 3. ön eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaştı. Müsabakada Finlandiyalı hakem Petri Viljanen düdük çaldı.

Bu sezonki Avrupa macerasında ilk olarak Maccabi Netanya'yı geçen turuncu-lacivertliler, Breidablik eşleşmesinde de gülen taraf olup yoluna devam etmek istiyor.

Eşleşmenin ilk maçı İzlanda'nın Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Başakşehir, rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Aleksic (2) ve Deniz Türüç kaydetti. Breidablik'in tek golü Einarsson'dan geldi.

Başakşehir ile Breidablik arasındaki rövanş, 11 Ağustos Perşembe günü 20.45'te İstanbul'da oynanacak.