Emre Belözoğlu Başakşehir Trabzonspor maçının ardından konuştu! "Avrupa'ya meydan okumak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Turuncu-lacivertli ekip bu sonuçla UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Turkish Airlines Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik ederek başlayan Emre Belözoğlu, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupasını 2'nci kez ülkemize getirdiler. Hem hocayı hem de Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum. Temmuz ayında pro lisansımı alacağım için bu konuları çok konuşamadık. Ama ligin en iyi takımına karşı oynadık. Oyunlarıyla, göstermiş oldukları performansla bu sene şampiyon olmayı hak ettiler. Hem Trabzonsporlu futbolcuları, kardeşlerimi hem de Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ediyorum. Bizim için önemli bir maçtı. Aslında çok daha önce Avrupa kupalarını garantileyip, yolumuza devam etmeliydik. Çünkü, bu kalitemiz mevcut takımımızda. Hem oyun, organizasyon hem de oyuncu kalitesi olarak mevcuttu. Daha önce koparabilirdik. Çok daha önce Avrupa kupalarını garantileyebilirdik. Ama hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Hem bugün özelinde hem de genel anlamda sezon olarak. Geldiğimizden beri 59 puan topladık. Bizden sonra en çok puan toplayan Trabzonspor. Biz göreve geldikten sonra en çok puan toplayan ikinci takımız. Çok daha fazlasını toplayabilirdik. Minimum 70 puan yapabilirdik. 59 bizim kalitemizin altında olsa da bu oyuncu grubuna kimse başarısız diyemez. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Böyle bir oyuncu grubuna hocalık yapmak, benim kariyerimde ilk aslında baktığınızda uzun süreli teknik adamlık tecrübesi oldu. O yüzden böyle bir ekip ve takımla çalışmak, mutluluk ve gurur vericiydi. Kendi ekibime de çalışanlara teşekkür ediyorum. İyi bir ekibimiz vardı. Bunun karşılığını da bence hem takıma verdik oynatmak istediğimiz oyun anlamında hem de arkadaşlar da elinden gelen her şeyi yaptılar. Bizim için iyi bir sezon oldu. İyi bir başlangıç yapmıştık, sonunu da iyi getirdik" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK VE ONLARLA YARIŞABİLECEĞİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek ve yarışabileceklerini göstermek istediklerini dile getiren Belözoğlu, "Kulübümüzün genlerinde bu mevcut. Her sene hemen hemen şampiyonluğa oynadı. En kötü sene geçen seneydi. 12'nci sırada bitirdi. Son 5, 6 seneye baktığımızda ilk 4'te bitirdi hep. Avrupa'da da en çok puan toplayan takımlardan bir tanesi bizim takımımız. Yine aynısını hedefleyeceğiz. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek ve onlarla yarışabileceğimizi göstermek, meydan okumaya devam etmek istiyoruz. İyi bir takımımız var. Yapacağımız transferlerle daha da iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. İnşallah iyi olacak diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"POZİSYON DİZİLİŞİYLE ALAKALI BİR ŞABLON VERDİM"

Emre Belözoğlu, karşılaşma devam ederken saha içine gönderdiği notla ilgili ise, "Rakibin topla buluştuğu anlarda biz skoru yakaladıktan sonra rahat oynatmaya başladık. Top rakipteyken, pozisyon dizilişiyle alakalı bir şablon verdim, onu yaptı arkadaşlar" diye konuştu.