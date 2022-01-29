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Başakşehir - Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Peki, Başakşehir - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir - Partizan ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 16:01
Başakşehir - Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, lige verilen milli ara sonrası hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan ile kozlarını paylaşacak.

Turuncu-lacivertliler, ligde topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor. Sırbistan Süper Ligi'nde mücadele eden Partizan ise 59 puanla zirvede bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Başakşehir ile Partizan arasında oynanacak hazırlık maçı 29 Ocak Cumartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Partizan maçının yayıncısı bulunmuyor.

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