Başakşehir - Partizan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, lige verilen milli ara sonrası hazırlık maçında Sırp ekibi Partizan ile kozlarını paylaşacak.
Turuncu-lacivertliler, ligde topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor. Sırbistan Süper Ligi'nde mücadele eden Partizan ise 59 puanla zirvede bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Başakşehir ile Partizan arasında oynanacak hazırlık maçı 29 Ocak Cumartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir - Partizan maçının yayıncısı bulunmuyor.