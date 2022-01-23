Başakşehir'de Ribery bombası

2005 yılında Metz'ten Galatasaray'a geldiğinde kimsenin adınını sanını duymadığı Franck Ribery, yarım sezonda gösterdiği performansla Marsilya'ya uçmuştu. Ülkesinde 1.5 yıl daha top koşturduktan sonra 30 milyon euro'ya Bayern Münih'e geçip 12 yılda kaldırmadık kupa bırakmayan Ribery adını dünyaya duyurmuştu.



İDDİALI FİNAL İSTİYOR

iki yıllık Fiorentina macerasını sezon başı noktalayan ve Serie A ekibi Salernita'ya geçen 38 yaşındaki futbolcu, kulübünde mutsuz. Takımın ligin dibine demir atmasından hoşnut olmayan Ribery, kariyerinin sonlarına gelirken iddialı bir final istiyor. Ribery'nin Başakşehir'in ilgisine sıcak baktığı ve bonservisini alıp gelebileceği belirtildi.



38 yaşındaki sol kanat bu sezon Salernita'da 12 karşılaşmada forma giydi, 2 asist yaptı. Kariyerinin büyük bölümünü Bayern Münih'te geçiren Ribery, toplam 24 kupa kaldırdı. Fransız yıldız kulüp kariyerinde 619 maça çıkarken 151 gol, 223 asistle oynadı.