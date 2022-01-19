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Kayserispor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. 12 maçtır kaybetmeyen turuncu lacivertliler, bu maç kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. 5 maçtır kaybetmeyen ev sahibi sarı kırmızılılar ise bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etme peşinde. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:57
Kayserispor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. 12 maçtır kaybetmeyen turuncu lacivertliler, bu maç kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. 5 maçtır kaybetmeyen ev sahibi sarı kırmızılılar ise bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etme peşinde. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Başakşehir maçı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Campanharo, İbrahim, Emrah, Kemen, Gavranovic, İlhan

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Youssouf, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Deniz, Okaka

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