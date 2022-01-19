Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. 12 maçtır kaybetmeyen turuncu lacivertliler, bu maç kazanarak yükselişini sürdürmek istiyor. 5 maçtır kaybetmeyen ev sahibi sarı kırmızılılar ise bu maçtan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etme peşinde. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor-Başakşehir maçı Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Mücadele bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Campanharo, İbrahim, Emrah, Kemen, Gavranovic, İlhan

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Youssouf, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Serdar, Deniz, Okaka