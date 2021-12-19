Okaka’dan röveşata

Başakşehir'i öne geçiren Okaka, gecenin hareketine imza attı. İtalyan forvet, 20. dakikada ceza alanında buluştuğu topu kaldırıp röveşata vuruş yaparak ağlara gönderdi. 32 yaşındaki oyuncu, Moussa Sow'dan sonra (Kasım 2016 Fenerbahçe-Rize) röveşata golü atan ilk oyuncu oldu.
Başakşehir'i öne geçiren Okaka, gecenin hareketine imza attı. İtalyan forvet, 20. dakikada ceza alanında buluştuğu topu kaldırıp röveşata vuruş yaparak ağlara gönderdi. 32 yaşındaki oyuncu, Moussa Sow'dan sonra (Kasım 2016 Fenerbahçe-Rize) röveşata golü atan ilk oyuncu oldu.