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Okaka’dan röveşata

Başakşehir'i öne geçiren Okaka, gecenin hareketine imza attı. İtalyan forvet, 20. dakikada ceza alanında buluştuğu topu kaldırıp röveşata vuruş yaparak ağlara gönderdi. 32 yaşındaki oyuncu, Moussa Sow'dan sonra (Kasım 2016 Fenerbahçe-Rize) röveşata golü atan ilk oyuncu oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Okaka’dan röveşata
Başakşehir'i öne geçiren Okaka, gecenin hareketine imza attı. İtalyan forvet, 20. dakikada ceza alanında buluştuğu topu kaldırıp röveşata vuruş yaparak ağlara gönderdi. 32 yaşındaki oyuncu, Moussa Sow'dan sonra (Kasım 2016 Fenerbahçe-Rize) röveşata golü atan ilk oyuncu oldu.
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