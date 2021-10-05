Son dakika spor haberleri | Emre Belözoğlu'nun ekibinde flaş detay! Phillip Cocu...

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Saat 15:00'te düzenlenen imza töreninde iki yıllık sözleşmeye imza atan Belözoğlu, 17:00'da takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Saat 15:00'te düzenlenen imza töreninde iki yıllık sözleşmeye imza atan Belözoğlu, 17:00'da takımın başında ilk antrenmanına çıktı.
İmza töreninin ardından saat 17:00'da Başakşehir başında ilk antrenmanına çıkan Emre Belözoğlu'nun ekibinin bir kısmı da görücüye çıktı. Belözoğlu antrenmana Selçuk Şahin, Behram Zülaloğlu, Dolu Arslan ve Beri Pardo eşliğinde çıktı.
İşte Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu'nun ekibindeki isimlerin görevleri:
Selçuk Şahin: Emre Belözoğlu döneminde Fenerbahçe'de İdari Koordinatör olarak görev yaptı.
Behram Zülaloğlu: Eski kaleci. Kaleci antrenörlüğü yapıyor. Mevcutta da Başakşehir'in kaleci antrenörüydü.
Dolu Arslan: Performans antrenörü. Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor gibi kulüplerde çalıştı.
Beri Pardo: Analiz uzmanı. Phillip Cocu ile birlikte 2018/19 sezonu başında Fenerbahçe'de göreve başayan Beri Pardo, bu yaz Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla Sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldı. Daha önce Galatasaray U15 Takımı'nda asistanlık yapan Pardo, Crystal Palace'ta analiz ekibinde çalıştı. 2016-17 arasında Trabzonspor'da analiz ekibinin başında görev yapan Beri Pardo, 2018'de kısa süreliğine Crystal Palace'ta scout'luk yaptı ve ardından Cocu ile birlikte Fenerbahçe'de analiz departmanının başı olarak görev yaptı.
EKİBE İKİ KİŞİ DAHA KATILACAK
Emre Belözoğlu'nun ekibine iki kişi daha katılacak. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, imza töreninde Emre Belözoğlu'nun ekibiyle ilgili; "Çok ,iyi bir ekiple birlikte göreve geliyor. 2-3 gün içerisinde ekibinin tamamını görebileceksiniz" ifadelerini kullandı.