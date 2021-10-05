Son dakika spor haberleri | Emre Belözoğlu'nun ekibinde flaş detay! Phillip Cocu...

Beri Pardo: Analiz uzmanı. Phillip Cocu ile birlikte 2018/19 sezonu başında Fenerbahçe'de göreve başayan Beri Pardo, bu yaz Emre Belözoğlu'nun ayrılmasıyla Sarı-lacivertli kulüpteki görevinden ayrıldı. Daha önce Galatasaray U15 Takımı'nda asistanlık yapan Pardo, Crystal Palace'ta analiz ekibinde çalıştı. 2016-17 arasında Trabzonspor'da analiz ekibinin başında görev yapan Beri Pardo, 2018'de kısa süreliğine Crystal Palace'ta scout'luk yaptı ve ardından Cocu ile birlikte Fenerbahçe'de analiz departmanının başı olarak görev yaptı.