Haberler Başakşehir Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu düşünülüyor

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu düşünülüyor

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası yönetime istifasını sunacağını açıklamıştı. Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesi bekleniyor.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 07:26
Son dakika spor haberi: Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu düşünülüyor

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, müsabakanın ardından kötü gidişattan dolayı yönetime istifasını sunacağını açıkladı. Geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir'de ayrılığın kesinleşmesinin ardından ise teknik direktörlük koltuğuna oturacak yeni isim yüksel ihtimalle Emre Belözoğlu olacak.

Medipol Başakşehir'de 2015-2016 ve 2019-2020 sezonları arasında top koşturan Belözoğlu da bu göreve sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu'nun Başkan Göksel Gümüşdağ ile arasının iyi olması ve kulübün iç dinamiklerini yakından tanıması da bu karardaki önemli etkenlerden. Ayrıca turuncu-lacivertli taraftarlar da 41 yaşındaki teknik adamın takımın başına getirilmesi için daha önce yönetime çağrıda bulunmuştu.

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