Başakşehir Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

➡BAŞAKŞEHİR-RİZESPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ev sahibi takımın, ligde aldığı tek galibiyetle 3 puanı bulunurken konuk ekip ise henüz galibiyetle tanışamadı. İki takım da sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Hafta içinde teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayıran Karadeniz temsilcisinde göreve Hamza Hamzaoğlu getirildi.

BAŞAKŞEHİR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Medipol Başakşehir'in, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Rizespor'u konuk edeceği mücadele saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



RİZESPOR'DA EKSİK ÇOK

Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Fernando Baiano ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak. Medipol Başakşehir'de ise sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.