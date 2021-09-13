Haberler Başakşehir Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Son dakika spor haberi... Son olarak Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, yeniden sahalara dönebiilir. Başakşehir'in, Süper Lig'in 4. haftası itibarıyla henüz puan alamamasının ardından, yönetim harekete geçti. Listede 2 iki isim var. Birincisi Şenol Güneş, ikincisi Emre Belözoğlu. İşte Başakşehir'de yaşanan teknik direktör hareketliliği ve detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:33
Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Süper Lig'de Aykut Kocaman göreve geldiği günden bu yana istikrarlı sonuçlar alamayan Başakşehir, bu sezon lige de 4'te 0 ile başladı.

Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Son olarak Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ile büyük bir şok yaşayan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın da görevden ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Aykut Kocaman'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek istifasını sunacağı iddiaları kulislerde konuşulsa da kulüp kaynakları şu ana kadar bu iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Başakşehir, Aykut Kocaman'ın olası ayrılığı sonrasında yerine Şenol Güneş'i ön planda tutuyor ancak Güneş'in bir süre takım çalıştırmak istememesi ibreyi direkt Emre Belözoğlu'na kırdı.

Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Sporx'in haberine göre, bir süre eğitimine devam etmek isteyen ve yurt dışı planlalarının hayata geçirmeyi düşünen Emre Belözoğlu'nu ikna ederek takımın başına getirmek isteyen Başakşehir, genç teknik adam ile şu ana kadar hiçbir görüşme yapmadı.

Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk'un görevine son veren Medipol Başakşehir yönetimi Buruk'un yerini Aykut Kocaman ile doldurmuştu. Kocaman, Başakşehir'de 21 maçta 8 mağluibyet, 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

SON DAKİKA