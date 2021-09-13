Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Süper Lig'de Aykut Kocaman göreve geldiği günden bu yana istikrarlı sonuçlar alamayan Başakşehir, bu sezon lige de 4'te 0 ile başladı.
Son olarak Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ile büyük bir şok yaşayan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın da görevden ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Aykut Kocaman'ın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek istifasını sunacağı iddiaları kulislerde konuşulsa da kulüp kaynakları şu ana kadar bu iddialar hakkında sessiz kalmayı tercih etti.