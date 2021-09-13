Emre Belözoğlu dönüyor! Şenol Güneş olmazsa teklif...

Süper Lig'de Aykut Kocaman göreve geldiği günden bu yana istikrarlı sonuçlar alamayan Başakşehir, bu sezon lige de 4'te 0 ile başladı.

Son olarak Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ile büyük bir şok yaşayan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın da görevden ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

