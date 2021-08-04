Haberler Başakşehir Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir defans oyuncusu Junior Caiçara ile sözleşme uzattı!

Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir defans oyuncusu Junior Caiçara ile sözleşme uzattı!

Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir, 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Junior Caiçara'nın sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 11:35 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:17
Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir defans oyuncusu Junior Caiçara ile sözleşme uzattı!

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna uzatıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Junior Caiçara'nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara'ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

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