Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas ve minyatür kale çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu, Atabey Çiçek ve Enzo Crivelli idmana katılmadı.
Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.