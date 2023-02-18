Barcelona, Manchester City'li İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor

Sözleşmesi bu yaz sona erecek İlkay Gündoğan için en ciddi talip Barcelona!

Katalanlar, rakipleri devreye girmeden transferi bitirmek istiyor. Mundo Deportivo'ya göre; Barcelona mali krizde olması sebebiyle bonservissiz ve düşük bütçeli oyunculara yönelmiş durumda. Bu bağlamda da ilk hedef İlkay Gündoğan. Aynı zamanda kadrosunda yer alan Gavi ve Pedri gibi oyunculara da liderlik etmesi bekleniyor. Yaşı sebebiyle maaş yükünde de çok ciddi bir girdiye sahip olmayacak olan İlkay, Barcelona için transferi mantıklı bir hale getiriyor.