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Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero'dan flaş karar! Çarşamba günü...

Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle futbola veda edeceği konuşulan Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero için İspanyol basınından flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Marca Gazetesi, Arjantinli futbolcunun emeklilik kararı aldığını ve çarşamba günü düzenleneyeceği basın toplantısında bu kararını resmen açıklayacağı belirtildi. (Uğur Sarıkaya / DIŞ HABERLER)

UĞUR SARIKAYA Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:53 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:55
Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero'dan flaş karar! Çarşamba günü...

Kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Barcelona'nın yıldız ismi Sergi Agüero için üzücü bir iddia daha ortaya atıldı.

İspanyolların ünlü yayın organı Marca, 33 yaşındaki Arjantinli golcünün emekli olmaya karar verdiğini ve bu kararını çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında resmen açıklayacağını duyurdu.

NELER YAŞANMIŞTI?

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41. dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı. Yıldız futbolcu, nefes darlığı yaşayarak oyundan çıkmış ve sonrasında kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu.

Barcelona'ya gelmeden önce formasını giydiği Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirmişti.

Baldırındaki sakatlık nedeniyle sezona geç başlayan Aguero, Barcelona formasıyla ilk maçını geçen ay oynamıştı. Barcelona ile beş maça çıkan Aguero, 1 gol attı. Arjantinli tek sayısını Real Madrid maçında kaydetti.

Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim'de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.

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