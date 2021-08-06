Messi devri bitti

Yaz başından beri futbol kamuoyunun gündeminden düşmeyen Barcelona- Lionel Messi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Dün İspanya'ya dönen ve kulübüyle masaya oturan Messi'nin, Barcelona macerası resmen noktalandı. Önceki gün tarafların sözleşme yenileyeceği haberleri gelirken, dün gün içerisinde anlaşmanın çıkmaza girdiği iddiaları İspanyol basınında yer almaya başlamıştı. Ayrılığın resmiyet kazanması Barcelona'nın açıklamasıyla gerçekleşti. Katalan kulübü, Messi'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Barcelona'nın açıklamasında "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek." ifadeleri yer aldı.

Kariyerini 16 yıldır Katalan ekibinde sürdüren Messi, Barcelona'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.



Barcelona ile 778 resmi karşılaşmada forma giyen 34 yaşındaki yıldız, 672 gol, 305 asiste imza attı.