Haberler Barcelona Barcelona'nın genç futbolcusu Ansu Fati 3 ay sahalardan uzak kalacak

'nın genç futbolcusu 3 ay sahalardan uzak kalacak

ligde oynadığı son maçta ile karşı karşıya gelmiş zorlu karşılaşma Katalan ekibinin 5-2'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Bu karşılaşmada sakatlanan genç futbolcu 'nin sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilmişti. Yıldız futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:27
Barcelona'nın genç futbolcusu Ansu Fati 3 ay sahalardan uzak kalacak

'nın genç yıldızı 'nin sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edileceği bildirildi. Yıldız oyuncunun en az 3 ay sahalaranda uzak kalacağı açıklandı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, ligde dün oynanan maçında sakatlanan Ansu Fati'nin sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edileceği belirtildi.

İspanyol basını, Fati'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

İspanya 'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyor.

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