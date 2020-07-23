Messi'den yönetime baskı! Müthiş ikili yeniden buluşuyor

İspanya'da günün en çok konuşulan haberlerinden biri Neymar'ın tekrar Barcelona'ya döneceği iddiasıydı. 2017'de 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle PSG'ye giden Brezilyalı futbolcunun gelecek sezon öncesi tekrar Katalan ekibinde oynayacağı ileri sürülüyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Barça'nın eski yıldızı için 150 milyon euro ile takasta Dembele, Samuel Umtiti'yi gözden çıkardığı belirtiliyor. İspanyol medyasında yer alan haberlerde Katalan ekibinin yıldızı Messi'nin de Neymar'la birlikte oynamak istediği ve yönetime baskı yaptığı iddia ediliyor. Sakatlığı nedeniyle şampiyon ilan edildikleri Fransa Ligi'nde geçtiğimiz sezon 15 karşılaşmada forma giyen Neymar, 13 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı.