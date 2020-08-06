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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Barcelona Barcelona'dan flaş transfer! Serbest kalma bedeli 300 milyon euro

19 yaşındaki Maia'yı renklerine bağladı

Barcelona 19 yaşındaki Maia'yı renklerine bağladı

takımlarından , Brezilyalı kanat oyuncusu 'yı etti.

() takımlarından , Brezilyalı kanat oyuncusu 'yı etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile , Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon avro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon avro olarak belirlendiği de ifade edildi.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 12:29
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