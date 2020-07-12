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12 Temmuz 2020, Pazar
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'ya kötü haber! Griezmann...

Barcelona'ya kötü haber! Griezmann...

İspanyol devi Kulübü, Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'ın sağ ayak üst kaslarından sakatlık geçirdiğini açıkladı. Futbolcunun ne zaman dönceği ise henüz belli değil.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan maçında sakatlık geçiren Griezmann'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Sağ ayak üst kaslarında sakatlık tespit edilen futbolcunun ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

İspanyol basını, Griezmann'ın 8 Ağustos'ta 'ye karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında forma giyemiyebileceğini yazdı.

Fransız futbolcu, takımının 1-0 kazandığı dün akşamki Real Valladolid maçında kas ağrıları nedeniyle ikinci yarı sahaya çıkmadan değiştirilmişti.

  1. 12.07.2020
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