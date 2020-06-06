La Liga devi Barcelona, 17 yaşındaki yıldızı Ansu Fati için gelen 100 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Barça Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, yönetim kurulu toplantısında gündeme gelen bu teklif sonrası, "Ansu Fati satılık değil, bu konu burada kapanmıştır" dediği iddia edildi.
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, 17 yaşındaki genç yıldız Josep Ansu Fati için gelen 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.
İspanyol Sport'un haberine göre; Barcelona yönetimi, CEO'su ve sportif direktörü perşembe günü telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Ansu Fati'ye gelen 100 milyon euroluk teklif masaya yatırılırken, Barcelona Başkanı tartışmaya yer vermeden konuyu kapattı.
"SATILIK DEĞİL"
Başkan Bartomeu toplantıda yaptığı konuşmada; "Ansu Fati satılık değil. Bu konu burada kapanmıştır" diyerek transfere kapıları kapattı.
Son dönemde corona virüsünün de etkisiyle ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'da birkaç oyuncunun satılması gündeme gelmişti.
- 06.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona Ansu Fati'ye gelen 100 milyon euroluk teklifi reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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