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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Barcelona Barça'dan 100 milyon euroluk teklife flaş yanıt!

'ye gelen 100 milyon euroluk teklifi reddetti

Barcelona Ansu Fati'ye gelen 100 milyon euroluk teklifi reddetti

devi , 17 yaşındaki yıldızı için gelen 100 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Barça Başkanı 'nun, yönetim kurulu toplantısında gündeme gelen bu teklif sonrası, "Ansu Fati satılık değil, bu konu burada kapanmıştır" dediği iddia edildi.

Başkanı , 17 yaşındaki genç yıldız Josep için gelen 100 milyon avroluk teklifi geri çevirdi.

İspanyol Sport'un haberine göre; Barcelona yönetimi, CEO'su ve sportif direktörü perşembe günü telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Ansu Fati'ye gelen 100 milyon euroluk teklif masaya yatırılırken, Barcelona Başkanı tartışmaya yer vermeden konuyu kapattı.

"SATILIK DEĞİL"
Başkan Bartomeu toplantıda yaptığı konuşmada; "Ansu Fati satılık değil. Bu konu burada kapanmıştır" diyerek transfere kapıları kapattı.

Son dönemde corona virüsünün de etkisiyle ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'da birkaç oyuncunun satılması gündeme gelmişti.

  1. 06.06.2020
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