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11 Nisan 2020, Cumartesi
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’da 6 istifa

Barça’da 6 istifa

en önemli kulüplerinden , corona virüs süreciyle beraber ciddi sıkıntılara girdi.

en önemli kulüplerinden , corona virüs süreciyle beraber ciddi sıkıntılara girdi. Son olarak 'da yönetim kurulundan 6 üye istifalarını sundu. Hem ekonomik anlamda yürütülen süreç hem de başkan Bartomeu ile yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle 6 yönetici istifa etti ve 19 üye sayısı 13'e düştü.
  1. 11.4.2020
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