Barça Griezmann'ın serbest kalma bedelini ödedi

Transferi uzun zamandır gündemde olan Fransız yıldız Antoine Griezmann, Barcelona'ya transfer oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre oyuncunun avukatı, yıldız ismin serbest kalma bedeli olan 120 milyon Euro'luk ödeme için La Liga ofisine gelirken görüntülendi. Bu olay sonrası Barcelona da transferi resmen açıkladı.

Atletico Madrid'de geçirdiği başarılı sezonların ardından kulübüne veda eden Fransız orta saha oyuncusu, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.