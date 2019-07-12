Barça Griezmann'ın serbest kalma bedelini ödedi
Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, önümüzdeki sezon Barcelona forması giyecek. Oyuncunun avukatı gerekli işlemleri yapmak üzere La Liga ofisine geldi. Resman açıklanan transferde Griezmann, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Transferi uzun zamandır gündemde olan Fransız yıldız Antoine Griezmann, Barcelona'ya transfer oldu.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre oyuncunun avukatı, yıldız ismin serbest kalma bedeli olan 120 milyon Euro'luk ödeme için La Liga ofisine gelirken görüntülendi. Bu olay sonrası Barcelona da transferi resmen açıkladı.
Atletico Madrid'de geçirdiği başarılı sezonların ardından kulübüne veda eden Fransız orta saha oyuncusu, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.
- 12.07.2019
- Güncelleme: 12.07.2019 16:17
- Galatasaraylı taraftarlardan Garry Rodrigues'e şok tepki
- Ve transferi resmen açıklandı! Galatasaray'a Diagne piyangosu | Son dakika haberleri
- Fenerbahçe üç yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi!
- Fenerbahçe'ye aynı takımdan iki oyuncu birden! İtalya'dan geliyorlar... Son dakika transfer haberleri
- Tüm transferleri unutun! Sezonun bombası Galatasaray'dan | Son dakika haberleri
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Barça Griezmann'ın serbest kalma bedelini ödedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.