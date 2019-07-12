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12 Temmuz 2019, Cuma
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Barça Griezmann'ın serbest kalma bedelini ödedi

Barça Griezmann'ın serbest kalma bedelini ödedi

'in Fransız yıldızı , önümüzdeki sezon forması giyecek. Oyuncunun avukatı gerekli işlemleri yapmak üzere ofisine geldi. Resman açıklanan transferde Griezmann, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Transferi uzun zamandır gündemde olan Fransız yıldız , 'ya oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre oyuncunun avukatı, yıldız ismin serbest kalma bedeli olan 120 milyon Euro'luk ödeme için ofisine gelirken görüntülendi. Bu olay sonrası Barcelona da transferi resmen açıkladı.

Atletico Madrid'de geçirdiği başarılı sezonların ardından kulübüne veda eden Fransız orta saha oyuncusu, Katalan ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

  1. 12.07.2019
  2. Güncelleme: 12.07.2019 16:17
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