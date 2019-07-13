Barcelona muradına erdi

Uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transferi resmen bitti. Atletico Madrid ile Barça arasındaki anlaşmazlıktan dolayı 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini avukatları aracılığıyla La Liga'ya ödeyen Griezmann, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. A. Madrid ise 28 yaşındaki yıldızın transferine itiraz etti. Katalan devinin, Griezmann'la 14 Mayıs'ta anlaştığı belirtilirken; o tarihte serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğu savunuldu. Transfer için 80 milyon euro daha ödenmesi gerektiği vurgulandı.

REKOR KIRDI

Griezmann için açıklanan 800 milyon euro'luk serbest kalma bedeli, futbol dünyasında şimdiye kadar belirlenen en yüksek serbest kalma bedeli oldu.