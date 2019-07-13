Barcelona muradına erdi
Avrupa'da gündemi sallayan bir transfer daha gerçekleşti. Kulübü Atletico Madrid’e 120 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödeyen Fransız forvet, 5 yıllık resmi imzayı attı.
Uzun süredir transfer gündemini meşgul eden Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transferi resmen bitti. Atletico Madrid ile Barça arasındaki anlaşmazlıktan dolayı 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini avukatları aracılığıyla La Liga'ya ödeyen Griezmann, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. A. Madrid ise 28 yaşındaki yıldızın transferine itiraz etti. Katalan devinin, Griezmann'la 14 Mayıs'ta anlaştığı belirtilirken; o tarihte serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğu savunuldu. Transfer için 80 milyon euro daha ödenmesi gerektiği vurgulandı.
REKOR KIRDI
Griezmann için açıklanan 800 milyon euro'luk serbest kalma bedeli, futbol dünyasında şimdiye kadar belirlenen en yüksek serbest kalma bedeli oldu.
- 13.7.2019
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Barcelona muradına erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.