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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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muradına erdi

Barcelona muradına erdi

Avrupa'da gündemi sallayan bir daha gerçekleşti. Kulübü ’e 120 milyon euro’luk serbest kalma bedelini ödeyen Fransız forvet, 5 yıllık resmi imzayı attı.

Uzun süredir gündemini meşgul eden Antoine Griezmann'ın 'ya transferi resmen bitti. ile Barça arasındaki anlaşmazlıktan dolayı 120 milyon euro'luk serbest kalma bedelini avukatları aracılığıyla 'ya ödeyen Griezmann, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. A. Madrid ise 28 yaşındaki yıldızın transferine itiraz etti. Katalan devinin, Griezmann'la 14 Mayıs'ta anlaştığı belirtilirken; o tarihte serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğu savunuldu. Transfer için 80 milyon euro daha ödenmesi gerektiği vurgulandı.

REKOR KIRDI
Griezmann için açıklanan 800 milyon euro'luk serbest kalma bedeli, futbol dünyasında şimdiye kadar belirlenen en yüksek serbest kalma bedeli oldu.

  1. 13.7.2019
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