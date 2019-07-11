Barcelona Louie Barry'i transfer etti
İspanyol devi Barcelona, West Bromwich Albion altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç futbolcu Louie Barry'i kadrosuna kattığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Katalan ekibi son olarak West Bromwich'in genç takımında forma giyen İngiliz forvet oyuncusu Louie Barry'i renklerine bağladı.
Birçok farklı takımın da yakından tekip ettiği genç yıldızın Barcelona altyapısı La Masia'ya entegre olacağı bildirildi. Barry, İngiltere'nin 19 yaş altı milli takımının da formasını giyiyor.
?????? Louie Barry se incorpora al Barça. ???? El delantero inglés, de 16 años, llega procedente del West Bromwich Albion y jugará en el Juvenil A.— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) 11 Temmuz 2019
?? https://t.co/CEqlwceyQT
?? Welcome to Barça Louie!#FCBMasia #ForçaBarça???? pic.twitter.com/cF0He0ar6n
- 11.07.2019
- Galatasaray Leipzig ile hazırlık maçı yapacak
- Galatasaray 19 Temmuz'da RB Leipzig ile karşılaşacak
- Galatasaray'a Delph transferinde kötü haber
- Kayserispor bombayı patlattı! Feghouli ve Dirar'dan jest | Aymen Abdennour kimdir? Son dakika transfer haberleri
- Adana Demirspor Mehmet Uslu'yu kadrosuna kattı
- Fenerbahçe transferde havlu attı! UEFA... Son dakika haberleri
- Galatasaray'ı şoke eden transfer yanıtı: "5 milyon Euro isteriz"
- Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi
- Son dakika: Galatasaraylı yıldız ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı!
- Melo'dan sonra Galatasaray'a yeni Pitbull
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
-
Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Barcelona Louie Barry'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.