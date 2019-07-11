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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'i transfer etti

Barcelona Louie Barry'i transfer etti

İspanyol devi , Albion altyapısında forma giyen 16 yaşındaki genç futbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga ekiplerinden , geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Katalan ekibi son olarak 'in genç takımında forma giyen İngiliz forvet oyuncusu 'i renklerine bağladı.

Birçok farklı takımın da yakından tekip ettiği genç yıldızın Barcelona altyapısı La Masia'ya entegre olacağı bildirildi. Barry, 'nin 19 yaş altı milli takımının da formasını giyiyor.

  1. 11.07.2019
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