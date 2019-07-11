Barcelona Louie Barry'i transfer etti

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Katalan ekibi son olarak West Bromwich'in genç takımında forma giyen İngiliz forvet oyuncusu Louie Barry'i renklerine bağladı.

Birçok farklı takımın da yakından tekip ettiği genç yıldızın Barcelona altyapısı La Masia'ya entegre olacağı bildirildi. Barry, İngiltere'nin 19 yaş altı milli takımının da formasını giyiyor.