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25 Haziran 2019, Salı
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'nın teklifini kabul etti

Neymar Barcelona'nın teklifini kabul etti

Fransız ekibi Saint-Germain'de forma giyen ancak burada mutsuz olduğu belirtilen 'ın, yıllık maaşından yaklaşık 13 milyon Euro gibi daha az bir rakama eski takımı 'ya dönmeyi kabul ettiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya'nın özellikle de Katalonya'nın gündemini meşgul etmeye devam ederken, Sport gazetesi yeni bir iddia ortaya attı.

Brezilyalı yıldızın Saint-Germain'de mutsuz olduğunu ifade edilirken, Paris temsilcisinde yıllık 36.8 milyon Euro maaş kazanmasına rağmen geri dönebilmek için 'dan 24 milyon Euro almayı kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan 'nin iki yıl önce 222 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Neymar'ı 300 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmak istemediği kaydedildi.

  1. 25.06.2019
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