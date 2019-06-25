Neymar Barcelona'nın teklifini kabul etti

Neymar İspanya'nın özellikle de Katalonya'nın gündemini meşgul etmeye devam ederken, Sport gazetesi yeni bir iddia ortaya attı.

Brezilyalı yıldızın Paris Saint-Germain'de mutsuz olduğunu ifade edilirken, Paris temsilcisinde yıllık 36.8 milyon Euro maaş kazanmasına rağmen geri dönebilmek için Barcelona'dan 24 milyon Euro almayı kabul ettiği belirtildi.

Öte yandan PSG'nin iki yıl önce 222 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Neymar'ı 300 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmak istemediği kaydedildi.