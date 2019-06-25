Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen ancak burada mutsuz olduğu belirtilen Neymar'ın, yıllık maaşından yaklaşık 13 milyon Euro gibi daha az bir rakama eski takımı Barcelona'ya dönmeyi kabul ettiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Neymar İspanya'nın özellikle de Katalonya'nın gündemini meşgul etmeye devam ederken, Sport gazetesi yeni bir iddia ortaya attı.
Brezilyalı yıldızın Paris Saint-Germain'de mutsuz olduğunu ifade edilirken, Paris temsilcisinde yıllık 36.8 milyon Euro maaş kazanmasına rağmen geri dönebilmek için Barcelona'dan 24 milyon Euro almayı kabul ettiği belirtildi.
Öte yandan PSG'nin iki yıl önce 222 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Neymar'ı 300 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmak istemediği kaydedildi.
- 25.06.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
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BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
Neymar Barcelona'nın teklifini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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