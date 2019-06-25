Cillessen Barcelona'dan ayrılıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Marca'da yer alan habere göre üç sezondur Marc-Andre ter Stegen'in arkasında yedek kaleci konumunda bulunan Jasper Cillessen takımdan ayrılmak istiyordu. 30 yaşındaki Hollandalı file bekçisi bir diğer İspanyol kulübü Valencia için sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Cillessen, 2016 yılında Hollanda ekibi Ajax'tan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Katalan ekibine transfer olmuştu. Deneyimli eldiven, geride bıraktığımız sezon yalnızca 11 maçta forma giyebilmişti.