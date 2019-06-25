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25 Haziran 2019, Salı
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Cillessen 'dan ayrılıyor

Cillessen Barcelona'dan ayrılıyor

Katalan devi 'da forma bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmaya karar veren Hollandalı file bekçisi Jasper Cillessen, için sağlık kontrolünden geçti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Marca'da yer alan habere göre üç sezondur Marc-Andre ter Stegen'in arkasında yedek kaleci konumunda bulunan Jasper Cillessen takımdan ayrılmak istiyordu. 30 yaşındaki Hollandalı file bekçisi bir diğer İspanyol kulübü için sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Cillessen, 2016 yılında Hollanda ekibi Ajax'tan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Katalan ekibine olmuştu. Deneyimli eldiven, geride bıraktığımız sezon yalnızca 11 maçta forma giyebilmişti.

  1. 25.06.2019
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