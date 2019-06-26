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26 Haziran 2019, Çarşamba
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bitti

Neymar bitti

'nın 2 yaz önce 'ye gönderdiği 'ı geri almak için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Katalanlar 2 sezon önce PSG’ye gönderdiği Brezilyalı ile tekrar anlaştığı ileri sürüldü. Sambacı 14 milyon euro alacak.

Sport gazetesinde yer alan haberde; Başkanı Bartomeu'nun, ile yaptığı görüşmeler sonucunda 5 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladığı belirtildi. 'den 20 milyon euro maaş alan Neymar'ın, Barça'dan 14 milyon euro ücret karşılığı oynamayı kabul ettiği bilgisi verildi.

222'YE GİTMİŞTİ
Neymar'ın babası, 26 milyon euro olan transfer komisyonunu alamadığı için Barcelona'ya dava açmıştı. Bu davanın da geri çekileceği ifade edildi. 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla yapılan sözlü anlaşmanın ardından Barcelona'nın PSG ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı vurgulandı. PSG, 2 sezon önce 222 milyon euro'ya Neymar'ı kadrosuna katmıştı.
Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle ligdeki 38 maçın 21'ini kaçıran Neymar, 15 gol ve 6 asistte kalmıştı. Brezilyalı yıldız, Barcelona formasıyla çıktığı 186 maçta 105 gol atıp 76 asist yapmıştı.

  1. 26.6.2019
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