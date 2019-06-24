Eto'o'dan Salah'a tavsiye: Barcelona ile imzala
Transfer piyasasının gözde isimlerinden olan Mohamed Salah'a Kamerunlu eski yıldız Samuel Eto'o'dan tavsiye geldi. Bir dönem Türkiye'de de top koşturan Eto'o Salah'a Barcelona'ya gitme tavsiyesinde bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da gösterdiği performansla transfer piyasasının en önemli ismi haline gelen Mohamed Salah'a, Samuel Eto'o'dan tavsiye geldi.
Hem Real Madrid'de hem de Barcelona'da forma giymiş bir isim olan Kamerunlu eski yıldız şunları dile getirdi:
"Barcelona onun için daha uygun olacaktır. Evet, Real Madrid bana Afrika'dan çıkma fırsatı verdi ancak Barcelona'nın stilini iyi tanıyorum ve onun için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer bir gün dünyanın en iyi ligi olan La Liga'da oynama şansına sahip olursa Salah, mutlaka Barça ile imzalamalı."
Bu sezon Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mısırlı yıldızın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 24.06.2019
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ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
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