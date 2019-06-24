Eto'o'dan Salah'a tavsiye: Barcelona ile imzala - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Eto'o'dan Salah'a tavsiye: ile imzala

Eto'o'dan Salah'a tavsiye: Barcelona ile imzala

piyasasının gözde isimlerinden olan 'a Kamerunlu eski yıldız 'o'dan tavsiye geldi. Bir dönem 'de de top koşturan Eto'o Salah'a 'ya gitme tavsiyesinde bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'da gösterdiği performansla piyasasının en önemli ismi haline gelen 'a, 'o'dan tavsiye geldi.

Hem 'de hem de 'da forma giymiş bir isim olan Kamerunlu eski yıldız şunları dile getirdi:

"Barcelona onun için daha uygun olacaktır. Evet, Real Madrid bana Afrika'dan çıkma fırsatı verdi ancak Barcelona'nın stilini iyi tanıyorum ve onun için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Eğer bir gün dünyanın en iyi ligi olan La Liga'da oynama şansına sahip olursa Salah, mutlaka Barça ile imzalamalı."

Bu sezon Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Mısırlı yıldızın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 24.06.2019
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