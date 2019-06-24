Herkes onu istiyordu! İşte Soldado'nun yeni takımı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Herkes onu istiyordu! İşte Soldado'nun yeni takımı

Fenerbahçe, iki sezon önce kadrosuna kattığı İspanyol golcü Roberto Soldado ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı. Transferde tercihi merak konusu olan yıldız futbolcu yeni kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:02 Güncelleme: 24.06.2019 11:02
Herkes onu istiyordu! İşte Soldado'nun yeni takımı

İspanyol golcü Roberto Soldado, iki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile yollarını geçtiğimiz günlerde ayırmıştı.

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Herkes onu istiyordu! İşte Soldado'nun yeni takımı

Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyu transfer etmek için özellikle İspanya La Liga ekipleri sıraya girdi.

Herkes onu istiyordu! İşte Soldado'nun yeni takımı

Marca'da yer alan habere göre kariyerinde Real Madrid, Tottenham, Osasuna ve Valencia gibi takımlarda forma giyen Soldao, Levante ile prensip anlaşmasına vardı.

Herkes onu istiyordu! İşte Soldado'nun yeni takımı

Soldado'nun bu transfere, evinin Valencia'da bulunması nedeniyle onay verdiği ifade edilirken, oyuncuyla ilgilenen diğer kulüplerin Real Valladolid ve Osasuna olduğu belirtildi.

Herkes onu istiyordu! İşte Soldado'nun yeni takımı

Öte yandan Levante ile prensipte anlaşan İspanyol golcünün kulüple henüz kişisel konular üzerinde bir görüşme gerçekleştirmediği kaydedildi.

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