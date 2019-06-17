Barcelona Başkanı'ndan flaş Griezmann açıklaması!
Barcelona'nın transfer listesinde yer alan Antonie Griezmann ile ilgili Katalan Kulübü Başkanı'ndan flaş bir açıklama geldi. Fransız futbolcunun İspanyol devine transfer olduğu iddia edilmişti.
Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu Atletico Madrid'li Antoine Griezmann ile henüz görüşmediklerini söyledi...
Katalunya radyosuna konuşan Bartomeu; "Her zaman söylediğimi bir kez daha söylüyorum... Griezmann ile hiç görüşmedik... Transfer için acelemiz yok... Önümüzde uzun bir süre var... Pazarın nasıl gelişeceğini yakından takip edeceğiz... Takıma katılanlar olacağı gibi; ayrılanlan da olacak" dedi...
Atletico Madrid'in yönetim kurulu başkanı Gil Marin: Griezmann'ın yeni sezonda Barcelona forması giyeceğini Mart ayından bu yana biliyorduk" demişti...
- 17.06.2019
- Güncelleme: 18.06.2019 00:09
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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