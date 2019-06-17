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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Başkanı'ndan flaş Griezmann açıklaması!

Barcelona Başkanı'ndan flaş Griezmann açıklaması!

'nın listesinde yer alan Antonie Griezmann ile ilgili Katalan Kulübü Başkanı'ndan flaş bir açıklama geldi. Fransız futbolcunun İspanyol devine transfer olduğu iddia edilmişti.

başkanı 'li Antoine Griezmann ile henüz görüşmediklerini söyledi...

Katalunya radyosuna konuşan Bartomeu; "Her zaman söylediğimi bir kez daha söylüyorum... Griezmann ile hiç görüşmedik... için acelemiz yok... Önümüzde uzun bir süre var... Pazarın nasıl gelişeceğini yakından takip edeceğiz... Takıma katılanlar olacağı gibi; ayrılanlan da olacak" dedi...

Atletico Madrid'in yönetim kurulu başkanı Gil Marin: Griezmann'ın yeni sezonda Barcelona forması giyeceğini Mart ayından bu yana biliyorduk" demişti...

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 18.06.2019 00:09
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