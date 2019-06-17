Barcelona Başkanı'ndan flaş Griezmann açıklaması!

Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu Atletico Madrid'li Antoine Griezmann ile henüz görüşmediklerini söyledi...

Katalunya radyosuna konuşan Bartomeu; "Her zaman söylediğimi bir kez daha söylüyorum... Griezmann ile hiç görüşmedik... Transfer için acelemiz yok... Önümüzde uzun bir süre var... Pazarın nasıl gelişeceğini yakından takip edeceğiz... Takıma katılanlar olacağı gibi; ayrılanlan da olacak" dedi...

Atletico Madrid'in yönetim kurulu başkanı Gil Marin: Griezmann'ın yeni sezonda Barcelona forması giyeceğini Mart ayından bu yana biliyorduk" demişti...