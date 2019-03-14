Barcelona'da Dembele 3-4 hafta yok
14 Mart 2019, Perşembe
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'da Dembele 3-4 hafta yok

Barcelona'da Dembele 3-4 hafta yok

, Fransız futbolcu 'nin sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilmesinden dolayı 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İspanyol ekibi 'da Fransız futbolcu şoku yaşanıyor. Dembele'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilen Ousmane Dembele 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak" denildi.

21 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile bu sezon 35 resmi müsabakada görev aldı ve 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Dembele bu sezon daha önce de ayak bileğinden sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 15:53
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