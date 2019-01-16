Barcelona'da teknik direktör tartışmalarına son nokta – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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'da tartışmalarına son nokta

Barcelona'da teknik direktör tartışmalarına son nokta

Kulübü Başkanı , takımı teknik direktörü 'nin gelecek sezon da görevde kalacağını açıkladı.

Kulübü Başkanı , takımı teknik direktörü 'nin gelecek sezon da görevde kalacağını açıkladı.

Bartomeu, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen Valverde ile ilgili basınına yaptığı açıklamada, "Ernesto Valverde, gelecek sezon da Barcelona'nın teknik direktörü olacak." ifadesini kullandı.

İspanyol teknik adam Valverde'ye güveninin tam olduğunu belirten Bartomeu, "Teknik direktörümüze inanıyoruz. Kulüpte harika iş çıkarıyor. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak doğru kişi olduğunu düşünüyoruz. Valverde, zeki bir insan. Soyunma odasında dengeyi sağlamayı biliyor. Kulübün oyun tarzına hakim. Oyunu okuyabiliyor ve istediğimiz sonuçları almakta başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 16.1.2019 23:12
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