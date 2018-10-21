Barcelona'da Lionel Messi şoku! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    'da şoku!

    <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'da <a href="/index/lionel-messi?id=55b25dd9-f3c4-4da0-a034-4af464dd553d" class="" rel="tag">Lionel Messi</a> şoku!

    1. Futbol Ligi'nin () 9. haftasında , sahasında Sevilla'yı 4-2 yendi.

    'da oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında ev sahibi takım, Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

    Maçın 12. dakikasında , farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı, 'nın 2-0 üstülüğüyle tamamlandı.

    Karşılaşmanın 63. dakikasında , penaltıdan bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi. Sevilla, 79. dakikada Pablo Sarabia'nın golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1.

    Mücadelenin 88. dakikasında Ivan Rakitic, skoru 4-1 yaptı. 90+2'nci dakikada Luis Muriel'in golüyle Sevilla bir kez daha farkı 2'ye indirirken, , sahadan 4-2 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla , puanını 18'e yükseltirken, 16 puanda kalan Sevilla'dan liderliği de geri aldı.

    MESSİ HASTANEYE KALDIRILDI
    Barcelona'nın Arjantinli yıldızı , ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve .

    Messi'nin yere düştüğü anda sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılırken uzun süre alkışlandı.

    Öte yandan, Barcelona'ya mağlup olan Sevilla, 25 Ekim'de oynanacak Avrupa Ligi maçında Akhisarspor'u ağırlayacak.

    1. 21.10.2018 00:58
    2. Güncelleme: 21.10.2018 01:00
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