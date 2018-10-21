Barcelona'da Lionel Messi şoku!
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 9. haftasında Barcelona, sahasında Sevilla'yı 4-2 yendi.
Camp Nou'da oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında ev sahibi takım, Philippe Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 12. dakikasında Lionel Messi, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı, Barcelona'nın 2-0 üstülüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 63. dakikasında Luis Suarez, penaltıdan bulduğu golle skoru 3-0'a getirdi. Sevilla, 79. dakikada Pablo Sarabia'nın golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1.
Mücadelenin 88. dakikasında Ivan Rakitic, skoru 4-1 yaptı. 90+2'nci dakikada Luis Muriel'in golüyle Sevilla bir kez daha farkı 2'ye indirirken, Barcelona, sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona, puanını 18'e yükseltirken, 16 puanda kalan Sevilla'dan liderliği de geri aldı.
MESSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ilk yarıdaki golü sonrası Mudo Vazquez ile girdiği mücadelede yere düşüp kolundan sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı.
Messi'nin yere düştüğü anda Camp Nou sessizliğe büründü. Yerde acı çektiği görülen Messi, ilk müdahalenin ardından sahadan ayrılırken uzun süre alkışlandı.
Öte yandan, Barcelona'ya mağlup olan Sevilla, 25 Ekim'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında Akhisarspor'u ağırlayacak.
- 21.10.2018 00:58
- Güncelleme: 21.10.2018 01:00
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Toplam 1
Yorum
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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